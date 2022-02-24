شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «نجناج».. أكبر عرض شعبي ثقافي يحكي تاريخ المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدن المملكة أكبر عرض شعبي ثقافي، تحاكي أركانه كفاح الإنسان منذ تأسيس الدولة السعودي، وما وصلت إليه من تطور عبر تاريخها المضيء.

ويضم عرضاً واقعياً لطبيعة مكونات الأسواق الشعبية بالمملكة، فيما يعبر "النجناج" عن أصوات الباعة والمشترين في صورة تاريخية، وقسمت فعالية "نجناج" إلى 5 مناطق (الوسطى، الشرقية، الشمالية، الغربية، الجنوبية)

في كل منطقة بوابة تضم معرضاً فنياً مصغراً، عبارة عن صور قديمة من كل منطقة بما تحمله من تراث قديم، بجانب حضور ممثلين ورواة يروون قصص واقعية حدثت خلال فترة التأسيس، وعروض فنية وندوات ثقافية وتاريخية تلبي أذواق الجميع.