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بالفيديو.. خبير زراعي يكشف لـ ”الخليج 365” مميزات وأنواع «الأرز الحساوي»

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الدمام - شريف احمد - - يُزرع في الأحساء منذ أكثر من ٢٠٠ عاماً

كشف المزارع زكي السالم صاحب أكبر مزارع الأرز الحساوي، في حديث خاص لـ "اليوم"، طرق زراعة الأرز وأنواعه ومميزاته، مشيرا إلى أن زراعة الأرز الحساوي متواجدة في محافظة الأحساء منذ أكثر من ٢٠٠ عام، مستعرضا المراحل التي يمر بها وحتى المنتج النهائي.

جاء ذلك ضمن مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2022" الذي نظمته أمانة الأحساء بشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، في قلعة أمانة الأحساء التراثية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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