اخبار الخليج – 3 حالات وفاة وتسجيل 2732 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 4119

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 24 فبراير 2022، أن فحوصات (PCR) أظهرت تسجيل 2732 حالة قائمة جديدة، 3 حالات وفاة، وتعافي 4119 حالة إضافية.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 28815 حالة، منها 69 حالات تخضع للعلاج بالمستشفى بينما تخضع 16 حالة في العناية المركزة.
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