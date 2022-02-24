المنامة والأهلي في ديربي خاص.. والبديع للابتعاد عن شبح الهبوط أمام الرفاع الشرقي

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم مباريات الجولة 13 من دوري ناصر بن حمد الممتاز وسط صراع كبير بين الفرق لحصد النقاط، وتقام اليوم مباراتان يلتقي في الأولى فريقا المنامة مع الأهلي عند الساعة 5.5 على ملعب ستاد الشيخ علي بن محمد بعراد، بينما يلعب في المباراة الثانية فريقا البديع مع الرفاع الشرقي عند الساعة 7.35، وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارًا بتأجيل المباراة الثالثة اليوم بين الخالدية والحالة نظرًا لإصابة عدد من لاعبي الحالة.

ويدخل المنامة صاحب المركز الثاني مواجهة اليوم وعينه على النقاط الثلاث بهدف تقليص الفارق النقطي مع متصدر الترتيب فريق الرفاع، ويملك المنامة في رصيده 23 نقطة بعد تعثره الأخير أمام النجمة بالتعادل، بينما يدخل الأهلي المباراة وهو في حالة انتعاش وتطور وتقدم كبيرين، خصوصًا مع استمرار انتصاراته في المباريات الأخيرة ويملك في رصيده 15 نقطة وضعته في المركز السادس بمنطقة الوسط والدفء على قائمة الترتيب.

المباراة لن تخلو من الندية والإثارة كعادة مباريات الفريقين، وهي مباراة ديربي خاص بين الفريقين خصوصًا مع ما يملكه الفريقان من إمكانات وقدرات فنية جيدة إلى جانب العديد من اللاعبين من أصحاب المستويات الجيدة، ومن الصعب التكهن بنتيجتها خصوصًا مع المستويات الجيدة التي قدمها الأهلي في الفترة الأخيرة، ويستعيد المنامة اليوم لاعبه مهدي عبدالجبار صاحب التأثير الكبير في نتائج فريقه نظرًا للقدرة التهديفية التي يمتلكها.

وفي المباراة الثانية بين البديع والرفاع الشرقي، فإنها تُعد من أهم المباريات لفريق البديع الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار من جانب النتائج السلبية، والتي أدت لوجوده في المركز الأخير برصيد 5 نقاط ويتهدده شبح الهبوط المباشر، ويأمل البدعاوية في الخروج من دوامة الهزائم اليوم واستعادة آماله من جديد للابتعاد عن المركز الأخير.

ويدخل الرفاع الشرقي المباراة اليوم وعينه على استعادة توازنه بعد خسارته الأخيرة من الأهلي، والفريق يقبع في المركز الرابع برصيد 21 نقطة مشاركة مع الخالدية، ويأمل مدربه فلورين ماتروك تصحيح الأخطاء القاتلة التي وقع فيها لاعبوه في مباراته الأخيرة لتحقيق الفوز اليوم.