الرفاع الشرقي يستضيف مجموعته بكأس الاتحاد الآسيوي.. والرفاع في الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأندية التي ستستضيف المجموعات الخاصة بممثلي الكرة البحرينية بكأس الاتحاد الآسيوي في نسختها الجديدة للعام 2022، إذ منح الاتحاد القاري نادي الرفاع الشرقي حق استضافة مجموعته التي تضم إلى جانبه أندية هلال القدس الفلسطيني والنجمة اللبناني وتشرين السوري، بينما أسند الاتحاد الآسيوي حق الاستضافة للعربي الكويتي الذي يقع مع الرفاع وناديي ظفار العماني وشباب الخليل الفلسطيني.

وستقام تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي الأولى في الفترة من 18 ولغاية 23 مايو القادم، وستقام بنظام التجمع من دور واحد، على أن يتأهل عن منطقة الغرب أبطال المجموعات الثلاث وصاحب أفضل مركز ثانٍ للدور نصف النهائي.

الجدير ذكره أن مشاركة الرفاع الشرقي كأس الاتحاد الآسيوي هي الأولى له، ويسعى بكل تأكيد لتحقيق نتائج جيدة يؤكد قدرة الأندية البحرينية على المنافسة وهو الحال نفسها مع الرفاع الذي تأتي مشاركته بعد فترة طويلة من الغياب عن البطولات الآسيوية، ويأمل ممثلو الكرة البحرينية في تأكيد الحضور البحريني في البطولات القارية، خصوصا أن حامل لقب النسخة الأخيرة هو نادي المحرق الذي نجح في تحقيق اللقب مرتين.