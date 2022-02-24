أحمر السلة يخسر أمام سوريا في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى منتخب البحرين لكرة السلة هزيمته الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وذلك بخسارته أمس الخميس على صالة مدينة خليفة الرياضية بنتيجة 64 نقطة مقابل 80، لحساب المجموعة الرابعة التي تضم أيضا إيران وكازاخستان.

وكان المنتخب البحريني قد خسر مباراتيه الأولى والثانية من إيران في طهران بنتيجة 82-66، وفي المنامة 64-100.

وجاءت نتائج الأشواط الأربعة بواقع 19-7 سوريا، 20-12 سوريا، 23-22 سوريا، 19-7 البحرين، إذ برز في صفوف المنتخب البحريني اللاعب ميثم جميل الذي سجل 18 نقطة، بينما كان اللاعب امير جابر الأفضل في الجانب السوري بعد تسجيله 36 نقطة.

ومن المنتظر ان يستضيف المنتخب البحريني نظيره منتخب كازاخستان يوم «الاحد» القادم ضمن الجولة الرابعة، فيما يحل المنتخب السوري ضيفا على المنتخب الإيراني في طهران.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 32 منتخبا مقسمة على النحو التالي:12 من قارة أوروبا و7 من الأميركيتين و5 من أفريقيا و8 من آسيا منها البطاقات الممنوحة للدول المستضيفة، إذ مُنحت بطاقتان للفلبين واليابان.

كما مُنحت البطاقة الثالثة لإندونيسيا لكن شريطة احتلالها أحد المراكز الثمانية الأولى في بطولة آسيا 2021، وفي هذه الحالة ستحصل بقية فرق آسيا فرصة التنافس على 5 مقاعد من خلال التصفيات، وفي حال لم تتمكن إندونيسيا من تحقيق الشرط لن يتم منحها بطاقة التأهل، وسيكون هناك 6 مقاعد لمنتخبات آسيا من خلال التصفيات.