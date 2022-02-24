«الأحمر» يخوض التصفيات الآسيوية في ماليزيا

محمد بن مسعود - الدمام - وضعت قرعة التصفيات النهائية لكأس أسيا 2023 التي أقيمت أمس منتخبنا الوطني الأول ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات ماليزيا وبنغلاديش وتركمانستان، التي ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور في مايو القادم، وسيبدأ منتخبنا مشواره في التصفيات يوم الثامن من مايو مع منتخب بنغلاديش، ثم يواجه المستضيف ماليزيا يوم 11، ويختتم مشواره يوم 14 مع تركمانستان.

وبحسب النظام والآلية التي وضعها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يتأهل للنهائيات التي تستضيفها الصين في يونيو 2023 متصدر وبطل المجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات في المركز الثاني من المجموعات الست.

وتُعد المجموعة والمنتخبات اليت سيواجهها منتخبنا في هذه التصفيات متوازنة، خصوصا أن المنتخب الماليزي يُعد من المنتخبات التي قدمت مستوى فنيًا جيدًا في التصفيات الأولى، وكان ندًا عنيدًا لمنتخبي الإمارات وفيتنام وتصدر المجموعة بعد نهاية مرحلة الذهاب، بينما يُعد المنتخب التركمانستاني من المنتخبات التي ظهرت على الساحة القارية في السنوات الأخيرة، أما منتخب بنغلاديش فهو الحلقة الأضعف في هذه المجموعة نظرًا للمستويات الهزيلة التي قدمها في الفترة الأخيرة.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم مواجهة منتخبنا لمنتخب بوروندي في مباراة ودية دولية ستقام يوم السادس والعشرين من مارس القادم خلال التجمع الدولي القادم، وهي المباراة الثالثة التي سيخوضها خلال هذا التجمع. وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق خوض «الأحمر» لمباراتين وديتين دوليتين مع كل من الهند وبيلاروسيا.

وسيبدأ منتخبنا الوطني تحضيراته للتجمع القادم منتصف الشهر القادم، وتحديدًا يوم 14 مارس بعد فراغ اللاعبين من ارتباطاتهم مع أنديتهم بانتهاء الجولة الرابعة عشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز، والتجمع القادم يُعد المرحلة قبل الأخيرة لـ«الأحمر» من التحضيرات والاستعدادات قبل خوض التصفيات في مايو القادم بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا.