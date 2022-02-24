فوز النجمة على الدير والاتحاد على الاتفاق

محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق نادي النجمة انتصارات المتتالية واقترب من الاحتفاظ بلقب دوري خالد بن حمد لكرة اليد، بعد أن حقق فوزا مثيرا على الدير بنتيجة 28 هدفا مقابل 23، وذلك في لقاء الفريقين أمس «الخميس» ضمن الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

المواجهة التي أقيمت على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بمجمع الصالات بأم الحصم شهدت سيطرة نجماوية على مدار الشوطين، ليحسم النتيجة في نهاية المطاف بفارق خمسة اهداف، بينما انتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بواقع 14 هدفا لكل منهما.

وبهذه النتيجة رفع فريق النجمة رصيده الى (39 نقطة) في المركز الأول من 12 انتصار متتالي، وتلقى الدير خسارته التاسعة في المسابقة وبات في رصيده (20 نقطة).

وفي مواجهة ثانية، حقق فريق الاتحاد فوزه التاسع بالمسابقة وذلك بانتصاره على فريق الاتفاق بنتيجة 23 هدفا مقابل 21، وكان شوط المباراة الأول قد انتهى للاتحاد ايضا وبفارق خمسة اهداف بواقع 11 أهداف مقابل 6.

وبهذا الفوز رفع فريق الاتحاد رصيده الى (31 نقطة) في المركز الثاني بالتساوي مع نادي الشباب، في حين تلقى فريق الاتفاق خسارته الرابعة في المسابقة وبات في رصيده (29 نقطة) في المركز الثالث للترتيب العام.

وتختتم مساء اليوم «الجمعة» منافسات الجولة بإقامة مواجهة واحدة على صالة اتحاد كرة اليد بأم الحصم، إذ يواجه التضامن نظيره فريق توبلي في الساعة السابعة مساء.