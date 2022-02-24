البحرين تحصد «الذهب» في ألعاب القوى وتتألّق في «البوتشيا والأثقال»

محمد بن مسعود - الدمام - يسدل الستار اليوم «الجمعة» على فعاليات العرس الرياضي دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية – البحرين 2022 التي احتضنتها مملكة البحرين بمشاركة 11 منتخبا من منطقة غرب آسيا، وشارك فيها 700 لاعب ولاعبة تنافسوا على ميداليات الألعاب.

وسيقام حفل الختام عند الساعة السابعة من مساء اليوم باستاد مدينة خليفة الرياضية، إذ سيتضمن الحفل العديد من الكلمات والفقرات التي تؤكد أهمية منافسات الدورة وما حققته من إيجابيات في تعظيم مسابقات ذوي العزيمة وتسليط الضوء عليهم.

وحرصت مملكة البحرين كعادتها على استضافة الفعاليات الرياضية على إنجاح الدورة من النواحي كافة التنظيمية والفنية، وهو الأمر الذي كان حاضرا في فعاليات دورة الألعاب غرب آسيا، إذ تواترت الاشادات والثناء على اللجنة المنظمة جراء استعدادها المتميز لاحتضان الدورة وتجهيزها للمنشآت الرياضية كافة، بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية.

البحرين تحقق ذهبية فرق للبوتشيا

اختتمت مسابقة الفرق في البوتشيا، ظهر أمس، بحصول منتخب البحرين على المركز الأول، والمكون من محمد الهدار والسيد علي الوداعي وعيسى مرجان.

وحل في المركز الثاني منتخب الكويت ونال الميدالية الفضية، والمكون من عبدالعزيز فارس وفهد البابطين ومحمد ناصر.

وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية المنتخب السعودي المكون من عبدالعزيز الزهراني وأحمد الدومان وأحمد سويدان.

محمد بن دعيج: نستهدف تحقيق الإنجازات بدورة الألعاب البارالمبية في باريس

أبدى رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة سعادته البالغة للاعبي ولاعبات منتخب البحرين للبوتشيا في مسابقتي الفردي والفرق، واعتلائهم منصة التتويج في جميع المنافسات.

وقال الشيخ محمد: «ازداد اهتمام البحرين باللعبة قبل سنتين فقط، وشاركنا في بطولة فزاع في الإمارات العربية المتحدة، وفي دورة ألعاب آسيا التي أقيمت في البحرين مؤخرًا أنجزنا ما كنا نتمناه وأثبت لاعبونا كفاءتهم، مع أننا لم نختبر قدراتنا في لقاءات تنافسية في العام 2020 بسبب جائحة كورونا».

وبيّن الشيخ محمد: «منتخبنا سينطلق إلى مستويات إقليمية وقارية ودولية بمزيد من العزم، وذلك بعد أن بنينا كوادرفنية وإدارية وتحكيمية بالتعاون مع السعودية، إذ رفعنا مستوى احتكاك اللاعبين وأزلنا عوامل الخوف وبدأ لاعبونا اللعب بثقة عالية».

وعن فوز لاعبينا على مصنفين عالميًا في هذه الدورة، قال الشيخ محمد: «نحمد المولى على التوفيق، وهذا نتاج عمل جماعي ومهارة لاعبينا ولاعباتنا التي تضاهي جيراننا في الخليج العربي وعلى مستوى قارة آسيا ذات الامتداد الواسع».

وأوضح الشيخ محمد أن الهدف المقبل على المدى القريب هو المشاركة في دورة ألعاب آسيا وتحقيق نتائج مشرفة في الصين خلال شهر أكتوبر المقبل والبطولات العالمية ثم المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وذلك بعد تخطي لاعبي ولاعبات آسيا الأقوياء، مؤكدًا أنه باستطاعة البحرينيين تحقيق الأهداف المرجوة خلال سنتين بعد تطوير قدرات اللاعبين واللاعبات.

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في ألعاب القوى بـ 6 ميداليات ذهبية

واصل لاعبو البحرين حصد المزيد من الميداليات الملونة في منافسات ألعاب القوى المقامة ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة، التي تستضيفها مملكة البحرين وتستمر لغاية 28 فبراير 2022.

وكانت ابرز الميداليات الذهب، إذ حقق لاعبو المملكة 5 ميداليات ذهب، كانت من نصيب اللاعبات روبا العميري وأمل الفردان وزهرة جبوري واللاعبين محمد جواد الشوك وإبراهيم المؤذن وعلي الفردان، وحققت العميري المركز الأول في مسابقة دفع الجلة، وأيضا اللاعبة الفردان ذهبية والمركز الاول في مسابقة دفع الجلة لمستوى أخر، بينما جاءت الميدالية الذهبية لللاعبة الجبوري في مسابقة الجري 400 متر للسيدات بالكراسي، أما اللاعب الشوك فقد حققها في مسابقة الجراسي لمسابقة 100 متر بالكراسي، والذهب أيضا لللاعب المؤذن في مسابقة الجري 400 متر رجال بالكراسي، والميدالية الذهبية الثالثة للاعب علي الفردان في مسابقة 5000 متر جري.

كما كان للمملكة نصيب من الميداليات الفضية كانت من نصيب كل من اللاعب إبراهيم المؤذن بفضية المركز الثاني جري كراسي 100 متر رجال، واللاعب محمد الشوك ايضا بفضية جري كراسي 400 متر، اللاعب حسين عبدالعزيز بفضية جري 100 متر، وصادق الشيخ المركز الثاني في مسابقة جري 100 متر، وحسين عبدالعزيز بفضية مسابقة جري 400 متر، واللاعبة مريم الحميدي بفضية المركز الثاني في رمي القرص، واللاعب زكريا منصور بفضية مسابقة جري 400، واللاعب أحمد المشيمع في مسابقة رمي الرمح، وسيد صادق السيد جعفر فضية الجري 400 متر.

أما البرونز، فكان من نصيب اللاعب الياس الياسي ببرونزية جري 100 متر، وبرونزية الجري 400 متر، واللاعب يوسف جناحي في مسابقة الجري بالكراسي 100 متر، واللاعب سعد المال في مسابقة دفع الجلة، وعبدالله الناجم ببرونزية رمي القرص، وعلي سعد ببرونزية جري 100 متر، واللاعب علي سعد في مسابقة جري 400 متر، وزكريا منصور في الجري 100 متر، وسيد صادق السيد جعفر في الجري 100 متر، وعلي فردان في مسابقة الجري 1500 متر، وصادق الشيخ ايضا ببرونزية الجري 400 متر، واللاعب أحمد بوستر ببرونزية المركز الثالث في مسابقة الجري 400 متر.

ختام منافسات الريشة

الطائرة وتتويج الفائزين

اختتمت منافسات الريشة الطائرة ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية – البحرين 2022 التي شهدت مشاركة واسعة وتنافسا قويا ومحموما بين جميع المنتخبات للفوز بالمراكز الأولى في منافسات الفردي والزوجي.

وقام الدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا بتتويج الفائزين في المسابقات، إذ جاءت نتائج النهائيات على النحو الآتي: فئة الوقوف العلوي فردي المركز الأول الكويتي راشد القلاف، المركز الثاني البحريني الياس الياسي، المركز الثالث اليمني محمد عبدالله، فئة الكراسي المتحركة حقق المركز الأول الاماراتي محمد الزعروني والمركز الثاني العراقي كرار غلوه، والمركز الثالث الاماراتي إبراهيم الحمادي، فئة الزوجي وقوف سفلي حقق المركز الأول الزوجي اليمني محمد عبدالله محسن عبدالهام، والمركز الثاني الزوجي الكويتي راشد القلاف وعبدالله الحداد والمركز الثالث الزوجي البحريني العراقي الياس الياسي وعلي الاسدي، وفئة قصار القامة حقق المركز الأول الكويتي عبدالله الصافي، فئة الوقوف السفلي (4) حقق المركز الأول اليمني صالح عبدالله والمركز الثاني الكويتي عبدالله الحداد، فئة الوقوف السفلي (3) جاء في المركز الأول السوري فراس شيحة، وفي المركز الثاني العراقي علي الاسدي، فئة الكراسي المتحركة الزوجي حقق المركز الأول الاماراتي الكويتي محمد الزرعوني وخالد ماجد، والمركز الثاني الزوجي السوري عيسى حسن وامير سمور والمركز الثالث الزوجي الاماراتي العراقي جمال البدوادي وكرار غلوه، وفردي الكراسي المتحركة المركز الأول خالد ماجد والمركز الثاني السوري أمير سمور و المركز الثالث جمال البدوادي.

أمل الفردان تهدي

البحرين ذهبية رفع الأثقال

تمكنت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الاثقال أمل الفردان من تحقيق المركز الأول في منافسات رفع الاثقال لوزن 41-45-60، بعد أن أظهرت تنافسا قويا وكانت الميدالية الذهبية من نصيبها، بينما حققت المركز الثاني الإماراتية هيفاء راشد ومواطنتها موزة عبيد المركز الثالث.

وقالت اللاعبة أمل الفردان بعد تتويجها: «أنا سعيدة بتحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في الدورة لقد كانت المنافسات قوية وسط المشاركة الكبيرة من قبل مختلف اللاعبات واللاتي قدمنا مستويات قوية، ولكني تمكنت من تحقيق الميدالية الذهبية وستضاف الى سلسلة الإنجازات الطيبة التي حققتها في رياضة رفع الاثقال».

مهدي يخطف برونزية رفع الأثقال

شهدت منافسات رفع الأثقال في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية – البحرين 2022 مشاركة واسعة وتنافسا قويا بين جميع المنتخبات للفوز بالمراكز الأولى في مختلف الأوزان، وسط ترتيبات متميزة من قبل اللجنة المنظمة التي حرصت على تجهيز الصالة بما يتوافق مع الاشتراطات البارالمبية والدولية والإجراءات الدولية في مثل هذه الألعاب.

وجاءت نتائج المنافسات على النحو الآتي: منافسات وزن 49 كجم، حقق المركز الأول الأردني عمر سامي بعد أن تمكن من رفع وزن 160 كجم، والمركز الثاني السعودي نور سعيد أحمد بوزن 125 كجم، والمركز الثالث البحريني أحمد مهدي بعد أن رفع وزن 72 كجم، وفي فئة وزن 54 كجم، تمكن العراقي مسلم السوداني من تحقيق المركز الأول بعد رفعه 161 كجم وجاء في المركز الثاني عبدالناصر محمد بعد رفع وزن 72 كجم.

وفي منافسات فئة 65 تمكن العراقي أحمد الخيري من تحقيق المركز الأول بعد أن رفع 170 كجم، وجاء في المركز الثاني السعودي هوسواي عبادة برفعه 129 كجم، وفي المركز الثالث السعودي عدنان موسى برفعه 70 كجم، وفي وزن 72 كجم تمكن الاماراتي سيف الزعبي من تحقيق المركز الأول بعد أن رفع 152 كجم، وفي المركز الثاني أصيل الهوساوي برفعه 135 كجم، وفي المركز الثالث السعودي طارق محمد برفعه 120 كجم.

العراق والأردن إلى نهائي كرة الهدف

تأهل منتخبا العراق والأردن للمباراة النهائية لكرة الهدف التي ستقام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الجمعة.

فقد تغلّب منتخب العراق في مباراة الدور نصف النهائي الأولى على منتخب قطر بعشرة أهداف دون مقابل لينهي الحكم اللقاء لعدم التكافؤ، وفي المباراة الثانية فاز منتخب الأردن على المنتخب السعودي بصعوبة بالغة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الشوط الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويلتقي قطر والسعودية لتحديد المركزين الثالث والرابع في العاشرة من صباح اليوم.