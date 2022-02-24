محمد بن مسعود - الدمام - “سجائر وتعذيب” .. شاهد .. ماذا فعل الجيش الروسي مع الأسرى الأوكرانيين؟
وثق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد أفراد الجيش الروسي وهو يضع سجائر في أفواه الأسرى الأوكرانيين على سبيل الإكرام.
وظهر في الفيديو الأسرى الأوكرانيين وهم مكتوفي اليدين خلف الظهر، وعلى وجههم آثار ضرب وتعذيب ودماء، فيما قام أحد الجنود من الجيش الروسي بتقديم السجائر للأسرى الأوكرانيين ووضعها في أفواهم.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، عن “عملية عسكرية خاصة” داخل الأراضي الأوكرانية محذرًا من تدخل أي أجنبي، لأنه سيقوم بالرد الفوري.
فيما أعلن الرئيس الأوكراني، في وقت سابق من اليوم، سيطرة القوات الروسية على مطار عسكري على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، متعهّداً باستعادته.
كانت هذه تفاصيل خبر "سجائر وتعذيب" .. شاهد .. ماذا فعل الجيش الروسي مع الأسرى الأوكرانيين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.