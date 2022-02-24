محمد بن مسعود - الدمام - “سجائر وتعذيب” .. شاهد .. ماذا فعل الجيش الروسي مع الأسرى الأوكرانيين؟

وثق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد أفراد الجيش الروسي وهو يضع سجائر في أفواه الأسرى الأوكرانيين على سبيل الإكرام.

وظهر في الفيديو الأسرى الأوكرانيين وهم مكتوفي اليدين خلف الظهر، وعلى وجههم آثار ضرب وتعذيب ودماء، فيما قام أحد الجنود من الجيش الروسي بتقديم السجائر للأسرى الأوكرانيين ووضعها في أفواهم.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، عن “عملية عسكرية خاصة” داخل الأراضي الأوكرانية محذرًا من تدخل أي أجنبي، لأنه سيقوم بالرد الفوري.

فيما أعلن الرئيس الأوكراني، في وقت سابق من اليوم، سيطرة القوات الروسية على مطار عسكري على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، متعهّداً باستعادته.