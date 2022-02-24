شكرا لقرائتكم خبر الهجمات بالبرمجيات الخبيثة على الهواتف السعودية ترتفع 19% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت «كاسبرسكي»، الرائدة في عالم التقنيات وتطوير برامج الأمن للحماية من الفيروسات، عن حدوث ارتفاع ملحوظ في الهجمات التي تستهدف الهواتف المحمولة في المملكة بنسبة 19%، أثناء تحليلها لمشهد التهديدات الرقمية في المنطقة، بالرغم من انخفاض إجمالي الهجمات بالبرمجيات الخبيثة التي تستهدف الهواتف المحمولة على الصعيد الإقليمي.

ولاحظ الخبراء أن هذه الزيادة لم تكن اعتيادية بالنظر إلى المشهدين الإقليمي والعالمي.

فقد انخفض عدد الهجمات التي استهدفت مستخدمي الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم ليصل إلى 46 مليونا في 2021 بعد أن كان وصل إلى 63 مليونا في 2020.

والحال مماثلة في بلدان أخرى في الشرق الأوسط.

وبحسب الشركة، يميل مجرمو الإنترنت في الوقت الراهن إلى تقليل الاستثمار في التهديدات السائدة التي استطاعت الحلول الأمنية الحديثة تحييدها بنجاح.

ولجؤوا بدلا من ذلك إلى زيادة الاستثمار في البرمجيات الخبيثة الجديدة التي تستهدف الأجهزة المحمولة، والتي أصبحت أكثر تعقيدا باشتمالها على طرق جديدة لسرقة بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات المصرفية وحسابات الألعاب، وبيانات شخصية أخرى.

واكتشفت كاسبرسكي في عام 2021، مثلًا، أكثر من 95,000 تروجان جديد حول العالم تستهدف الخدمات المصرفية المحمولة، لكن عدد الهجمات التي تستخدم مثل هذه البرمجيات الخبيثة ظل كما هو.

فيما يعزو الخبراء الارتفاع في استخدام البرمجيات الخبيثة المستهدفة للهواتف المحمولة في 2021 في المملكة إلى التغيرات العامة في السلوكيات الرقمية بعد أن أجبر المستخدمون على العمل من منازلهم مع اندلاع الأزمة الصحية العالمية في 2020، إذ شهدت تلك الفترة زيادة في استخدام العديد من تطبيقات الاجتماعات عبر الفيديو وتطبيقات الترفيه، مما أسفر عن زيادة حجم فرص الهجوم واتساع نطاقها وانتشارها، ومع أن الأوضاع استقرت حاليا، فما زال المستخدمون في المملكة يعتمدون بشدة على هواتفهم المحمولة، ما يضعهم في مواجهة المخاطر المتزايدة التي تصاحب الزيادة في استخدام هذه الأجهزة.

وبالرغم من أن عدد الهجمات التي استهدفت الهواتف المحمولة انخفض في أرجاء العالم، فإن المنحى في المملكة جاء مغايرا، وما فتئت الهجمات تصبح أكثر تعقيدا وأصعب اكتشافا، وفق تأكيد تاتيانا شيشكوفا الباحثة الأمنية لدى كاسبرسكي، التي أوضحت أن مجرمي الإنترنت باتوا يميلون إلى إخفاء التطبيقات الخبيثة تحت ستار التطبيقات الرسمية التي يمكن تنزيلها غالبا من متاجر التطبيقات الرسمية المعروفة.

عدد الهجمات ومؤشرات الانخفاض عربيا

46 مليون هجمة عام 2021

63 مليون هجمة في عام 2020

52 % انخفاض في مصر

47 % في قطر

46 % في الكويت

29 % في دولة الإمارات

27 % في سلطنة عمان

13 % في مملكة البحرين