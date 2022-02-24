إحباط تهريب 279,731 قرص إمفيتامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت درويات حرس الحدود في المنطقة الشمالية محاولة تهريب279731 قرص إمفيتامين في محافظتي طريف ورفحاء، وقبضت على مهربيها وهم ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، سوري وعراقيان. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، في بيانه أمس أن الدوريات البرية في الحدود الشمالية أحبطت محاولتي تهريب 136596قرص إمفيتامين مخدرة في محافظة طريف، و143135 قرص إمفيتامين مخدرة في محافظة رفحاء، والقبض على مهربيها وهم ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، سوري وعراقيان، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات جرى القبض على مستقبليهما وهما مواطنان، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



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