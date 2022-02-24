شكرا لقرائتكم خبر 200 ألف ريال غرامة لمخالفي العزل والحجر المؤسسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة الداخلية أمس كل من يخالف تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، مؤكدة أن العقوبة تصل إلى الغرامة 200 ألف ريال أو السجن لمدة عامين أو بهما معا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وقالت الوزارة «إنه إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالابتعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه».

وكانت الداخلية أعلنت منذ أيام أنه تم ضبط 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا خلال أسبوع.

وجاءت الرياض في مقدمة المناطق بـ 7277 مخالفة تليها المدينة المنورة بـ 3067 ثم الشرقية بـ 2955 ومكة المكرمة بـ 1908 مخالفات بينما جاءت عسير ضمن المناطق الأقل في المخالفات بـ 440 مخالفة.