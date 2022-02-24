200 ألف ريال غرامة لمخالفي العزل والحجر المؤسسي

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وقالت الوزارة «إنه إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالابتعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه».
وكانت الداخلية أعلنت منذ أيام أنه تم ضبط 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا خلال أسبوع.
وجاءت الرياض في مقدمة المناطق بـ 7277 مخالفة تليها المدينة المنورة بـ 3067 ثم الشرقية بـ 2955 ومكة المكرمة بـ 1908 مخالفات بينما جاءت عسير ضمن المناطق الأقل في المخالفات بـ 440 مخالفة.
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