677 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1585حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية 677 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، وتعافي 1585 حالة. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. 697 حالة حرجة حالة وفاة واحدة 742,541 إجمالي الإصابات 718,979 حالات التعافي 14,571 الحالات النشطة 8991 إجمالي الوفيات

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