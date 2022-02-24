شكرا لقرائتكم خبر 6 معايير لدعم الشباب والفتيات في حاضنة فنون الطهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت هيئة فنون الطهي 6 معايير لاختيار المتقدمين ودعمهم من خلال حاضنة فنون الطهي الذي تم إطلاقها أخيرا، وهو برنامج دعم شامل لرواد الأعمال من الطهاة وأصحاب المشاريع في قطاع المأكولات والمشروبات؛ لتمكين أفكارهم المبتكرة وتنمية مشاريعهم، عن طريق تقديم برنامج احتضان يتضمن نخبة من المرشدين والمدربين والطهاة الخبراء. ويتم تقديم خدمات استشارية وإرشادية وورش عمل في مجالات: نماذج الأعمال، خطط الأعمال، دراسات الجدوى الاقتصادية، بناء الفريق، العلامة التجارية والتسويق، التعبئة والتغليف والتسعير، استراتيجيات البيع والتجزئة، سلسلة التوريد، جودة الغذاء والسلامة وغيرها، بالإضافة إلى منح مساحة محفزة لرواد الأعمال تمكنهم من تطوير مشاريعهم ومنتجاتهم بمواقع مجهزة للعمل تتكون من: مطبخ إنتاج، ومطبخ مخبوزات، ومساحات عمل مشتركة، لبناء وتطوير مفاهيم ونماذجهم الأولية في فنون الطهي السعودي المبتكر، واختبارها وتقييم تكاليفها وقابليتها للدخول في السوق، وأخيرا الربط مع المستثمرين والجهات التمويلية المناسبة في نهاية فترة الاحتضان. 6 فئات مستهدفة





المطاعم التراثية



المطاعم الشعبية



المطاعم السعودية المعاصرة



عربات الأطعمة المتجولة



المطابخ السحابية



أصحاب المنتجات الغذائية



معايير الاختيار:



وضوح وشمولية العرض التقديمي



قوة نموذج الإيرادات



نموذج العمل التجاري



جودة الفريق المؤسس



تميز فكرة المشروع



العقلية الريادية



كانت هذه تفاصيل خبر 6 معايير لدعم الشباب والفتيات في حاضنة فنون الطهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.