شكرا لقرائتكم خبر تعرف على أهمية شرب الماء خلال رياضة المشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتكون جسم الإنسان من 60% من الماء، حيث إنه جزء حيوي للحفاظ على صحة الجسم خاصة وقت أداء التمارين الرياضية باختلاف أنواعها؛ نظرا لكثرة التعرق خلالها وفقدان كمية كبيرة من السوائل.

ويستعرض موقع Walking Academy أسباب أهمية شرب الماء لممارسي رياضة المشي.

مقدار السوائل التي يفقدها الجسم خلال التمارين

تطرد أجسامنا الحرارة خلال أدائنا للتمارين أو خلال الأيام الحارة عن طريق التعرق. ويصل مقدار ما يفقده الجسم من السوائل خلال لعب رياضات مثل كرة القدم أو التنس إلى 3.79 لترا في الساعة الواحدة، وبالطبع الأمر أقل حدة مع المشي، لكنه يحمل نفس مقدار الأهمية.

مقدار الماء الذي ينبغي شربه قبل التوجه للمشي

يفضل شرب 470 ملل من الماء قبل المشي، خاصة خلال الأجواء الحارة. ويفضل فعل ذلك قبل ساعة إلى ساعتين من المشي حتى يتسنى لك الذهاب إلى دورة المياه قبل الخروج.

وترتفع أهمية شرب الماء قبل الذهاب للمشي لمن يفضلون أداء تمارينهم باكرا في الصباح، نظرا لعدم تمكنهم من شرب الماء خلال ساعات النوم.

خطورة إهمال شرب الماء خلال رياضة المشي

سرعان ما سيشعر الشخص بالعطش، وذلك يشير بالفعل إلى الجفاف. كما سيبدأ بالشعور بأعراض فقدان الجسم للأملاح الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم وبيكربونات الكالسيوم والفوسفات مثل الصداع والدوار وفقدان التركيز وتعكر المزاج.

استهلاك الماء في الارتفاعات

في حال التوجه للمشي في الأماكن المرتفعة كالجبال فينبغي شرب المزيد من الماء. يعمل الجسم بجهد أكبر في المناطق المرتفعة، ويصبح التنفس لإدخال المزيد من الأكسجين للجسم أصعب؛ نظرا لنقص الأكسجين.

المشي في الأجواء الحارة

تتطلب الأجواء الحارة منخفضة الرطوبة شرب المزيد من الماء.

والسبب هو زيادة كمية التعرق خلال الأجواء الحارة إلا أن انخفاض الرطوبة يقلل من فعالية تبريد الجسم لنفسه عبر التعرق، وبالتالي زيادة التعرق لمحاولة خفض حرارة الجسم قليلا.

هل يساعد شرب الماء على خسارة الوزن؟

تقترح دراسة صغيرة بأن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد الشخص على حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال اليوم؛ لذا فإن كنت تستخدم رياضة المشي لفقدان الوزن، يمكن شرب الكثير من الماء أن يساعد؛ حيث تشير هذه الدراسة إلى إمكانية حرق 50 سعرا حرارية مقابل كل لتر من الماء. وبطبيعة الحال لا يكفي شرب الماء وحده لفقدان الوزن، فلابد من إقران ذلك بالنشاط البدني الجيد لملاحظة أي نتائج حقيقية.