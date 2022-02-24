بدء التقديم للدراسات العليا بجامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود عن بدء التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية للعام الجامعي 1444هـ/2022م ابتداء من الأحد المقبل إلى الاثنين 14 مارس المقبل. وأتاحت عمادة الدراسات العليا برامج دراسات عليا مستحدثة للعام الجامعي 1444هـ والتي يمكن التقديم عليها خلال فترة التقديم الحالية. ودعت الراغبين إلى الاطلاع على جميع البرامج وشروط القبول من خلال الرابط المخصص والتقديم من خلال بوابة القبول على الرابط المخصص.

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