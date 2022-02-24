شكرا لقرائتكم خبر معلمات ومهندسات يروين تجاربهن المهنية بـ«كاوست» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» في الفترة من 8 إلى 9 مارس المقبل، عبر تقنية الاتصال المرئي، وحضوريا في الحرم الجامعي، ورشة عمل «المرأة في مجالات العلوم والهندسة والأبحاث» (WISER).

وستتضمن ورشة العمل كلمات رئيسة لعالمات ومهندسات يحكين تجاربهن الشخصية ونضالهن، وكيف استطعن تطوير مستقبلهن المهني وتحسين نمط حياتهن، وشرح المبادئ الأساسية لمقابلات التوظيف الناجحة، فضلا عن تقنيات القيادة المختلفة وإدارة الوقت.

كما ستنظم الجامعة «مسابقة الفيديو القصير» التي ستتيح للجميع مشاركة تجاربهن وآرائهن وأفكارهن ضمن إطار العنوان الرئيس للورشة، وستشمل هدايا قيمة وتغطية متميزة في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو المختارة.

وأشارت الجامعة إلى أن الموعد النهائي لتلقي المشاركات، الثلاثاء المقبل، كأقصى حد لتلقي المشاركات مع ملاحظة ألا يتجاوز طول الفيديو مدة 60 ثانية، وسيتم تقييم مقاطع الفيديو المرسلة بناء على مفهومها وأصالتها وتأثيرها وإبداعها.