معلمات ومهندسات يروين تجاربهن المهنية بـ«كاوست»

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وستتضمن ورشة العمل كلمات رئيسة لعالمات ومهندسات يحكين تجاربهن الشخصية ونضالهن، وكيف استطعن تطوير مستقبلهن المهني وتحسين نمط حياتهن، وشرح المبادئ الأساسية لمقابلات التوظيف الناجحة، فضلا عن تقنيات القيادة المختلفة وإدارة الوقت.
كما ستنظم الجامعة «مسابقة الفيديو القصير» التي ستتيح للجميع مشاركة تجاربهن وآرائهن وأفكارهن ضمن إطار العنوان الرئيس للورشة، وستشمل هدايا قيمة وتغطية متميزة في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو المختارة.
وأشارت الجامعة إلى أن الموعد النهائي لتلقي المشاركات، الثلاثاء المقبل، كأقصى حد لتلقي المشاركات مع ملاحظة ألا يتجاوز طول الفيديو مدة 60 ثانية، وسيتم تقييم مقاطع الفيديو المرسلة بناء على مفهومها وأصالتها وتأثيرها وإبداعها.
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