الأحوال المدنية تخاطب الصم وضعاف السمع بـ «تقنية QR»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت الأحوال المدنية خدمة تقنية لمخاطبة الصم وضعاف السمع بتقنية QR أطلقت عليها اسم «آشر المطورة». وتتيح هذه الخدمة للموظف أو المستفيد التواصل عبر تلك التقنية مع مترجم للإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كافة محطات تقديم الخدمة حول المملكة. مميزات الخدمة





سهولة التواصل عبر التقنية



تقييم فوري للخدمة



اعتماد المستفيد على نفسه



خدمة سريعة في وقت قياسي



متوفرة في كافة مكاتب الأحوال



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