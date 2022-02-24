أكسفورد تطلع على التجربة السعودية في التعليم الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة سبل التعاون المشترك في التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، بحث وزير التعليم الدكتور حمد الشيخ أمس، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال السيد أندرو جيفري، مجالات التعاون من خلال فتح فرص التعلم المرن والمستدام بما يلبي احتياجات سوق العمل، والاستفادة من نجاح المملكة في التحول التعليمي نحو التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني خلال جائحة كورونا واستعرض تطبيق التعليم المدمج بعد العودة الحضورية بجميع المدارس، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب التقنية والعلمية حول تقاطع الدور التعليمي بالاقتصاد العالمي. من جهة أخرى عقد آل الشيخ أمس، لقاء افتراضيا مع السفير الإندونيسي بالمملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد؛ لبحث التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العام والجامعي، والبحث العلمي والابتكار.

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