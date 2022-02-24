شكرا لقرائتكم خبر منتجات التجميل المغشوشة.. تجارة الموت في السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تصل عقوبة الاتجار فيها بالمملكة إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال إلى جانب إلغاء الترخيص وإغلاق المصنع بحسب «النيابة العامة»، لا تزال تشكل مستحضرات التجميل وأدواتها إحدى الوسائل الخصبة للغش والتقليد في السوق المحلية وعبر «السوشيال ميديا»، بهدف تحقيق المكاسب الكبيرة، بينما يصل حجم واردات المملكة من مستحضرات التجميل نحو 7 مليارات ريال سنويا. وتشير إحصاءات إلى أن 50% من منتجات التجميل والعطور في المملكة مقلدة وتسبب خسائر بأكثر من 11 مليار دولار سنويا.

ومنذ أيام عدة تمكن رجال الأمن من ضبط عمالة وافدة تغش، وتبيع مستحضرات تجميل مغشوشة قد «تشوه النساء»، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتخذ المخالفون من إحدى الشقق، وكرا لغش المواد التجميلية، وتوزيعها في أسواق الرياض، وترويجها في الأسواق الالكترونية. واستخدم المتهمون مواد مبيدة للحشرات في أدوات ومواد التجميل، في حين قال أحد المخالفين «إنه لا يعرف مصدر المنتجات وتأثيرها، وإن كفيله لا يعلم بما يقوم به من غش».

ويؤكد خبراء تجميل أن المنتج المغشوش قد يحتوي على أدوية أو مواد محظورة ومواد كيميائية بتركيزات عالية يمكن أن تتسبب في حدوث آثار جانبية ومشاكل صحية خطيرة، أو أن يحتوي المنتج على شوائب أو مواد مشبوهة، أو تم تصنيع المنتج أو تخزينه في ظروف غير ملائمة تؤدي إلى تلوث المنتج بمواد ضارة مثل البكتيريا والفطريات.

وفي هذا الإطار أكدت النيابة العامة أن الغش في منتجات التجميل جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، وتطال العقوبة المقررة في هذا الشأن كل من شارك عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، فيما تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقا لقرار النائب العام رقم 1 بتاريخ 1 / 1 / 1442هـ.

وبحسب نظام «منتجات التجميل»، فالمنتج المغشوش هو المنتج التجميلي الذي تم عمدا تغيير محتواه أو هويته أو مصدره، سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة أو مواد ملوثة أو كان دون مكونات.

بينما عرف النظام «المنتج الفاسد» بأنه المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي.

8 أفعال مجرمة تستوجب العقوبة:

وجود أي خداع أو غش في المنتج التجميلي.

تداول منتج تجميلي مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية أو مخالف.

استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي.

إدخال عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.

صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.

إذا قدمت إلى الجهة المختصة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.

استيراد المنتج التجميلي لحساب شخص أو غيره بالمخالفة لأحكام النظام أو لائحته.

منع تأدية مفتشي الجهة المختصة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط.

العقوبات المقررة:

غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.

إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة.

إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.

السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

تجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.