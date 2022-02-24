إبقاء مسمى «مهندس» لخريجي بكالوريوس الكليات التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس أن هيئة المهندسين قررت إبقاء مسمى «مهندس تقني» لخريجي بكالوريوس الكليات التقنية في التخصصات الهندسية.

وأشارت إلى أن هيئة المهندسين ستقوم بإحاطة جميع الجهات المختصة بذلك

من جهة أخرى تطلق «الهيئة» بالقصيم الاثنين المقبل، المرحلة السابعة من برنامج التدريب المجتمعي «أتقن». وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، أن هذه البرامج تستهدف جميع أفراد المجتمع من الجنسين، لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات المهنية، وتلبية رغباتهم في تطوير مهاراتهم وتحقيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في 6 مجالات.

وأشار إلى أن القبول في البرنامج فوري عبر البوابة الالكترونية للبرنامج https://ctc.tvtc.gov.sa، والتدريب بالفترة المسائية عن بعد، ومدة كل برنامج 3 أيام بمعدل 4 ساعات يوميا، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.