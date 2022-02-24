إلزام الملاك بتسوير 678 قطعة أرض في 10 مواقع بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلزم أمانة العاصمة المقدسة الملاك ضمن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء بتسوير 678 قطعة، في 10 مواقع متفرقة من مكة المكرمة، شملت طريق إبراهيم الجفالي بحي العوالي من كوبري العوالي إلى كوبري الدائري الرابع، وطريق الأمير محمد بن سلمان من كوبري الزايدي إلى الحرم المكي، وشارع الحج من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل.

وفي ذات الصدد منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن دليل تسوير الأراضي الفضاء استخدام الأرض الفضاء المسورة لأي نشاط تجاري، مبينة أن استخراج رخصة التسوير وتسوير الأرض لا يعفي من رسوم الأراضي البيضاء. كما تضمن الدليل عدم التزام الأراضي الموقوفة من قبل الجهات المختصة بالتسوير لحين زوال المانع، في المقابل أفصحت الوزارة أخيرا بأن قرار الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء بمكة المكرمة سيبدأ من 1 يوليو المقبل.

أهداف مبادرة تسوير الأراضي البيضاء:







حفظ حقوق الملاك من التعديات



تعزيز أنسنة المدن



الحد من رمي المخلفات والأنقاض



تحسين المشهد الحضاري



النطاق المكاني:





تطبيق تسوير الأراضي الفضاء على الأراضي الواقعة على الطرق والشوارع داخل حدود



النطاق العمراني للمدن والمحددة من قبل الأمانات والبلديات

متطلبات الموقع:





إقامة السور على حدود الملكية للأرض الفضاء



تنفيذ السور على كافة حدود الأرض ووفق تصميم موحد



يسمح بفتح بوابة للسور



إلزام مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور بمراعاة توقف المعدات أثناء التنفيذ بحيث لا يعترض حركة المركبات على مسار الشارع بأي شكل



يكون مالك الأرض مسؤولا عن سلامة رصيف المشاة والإنارة والتشجير على الرصيف إن وجدت أثناء التنفيذ



الاشتراطات الفنية للسور:





يجب أخذ موافقة الأمانة/البلدية قبل تنفيذ تسوير الأرض الفضاء



في حال إقامة بوابة للسور يلزم أن تكون البوابة تفتح من الداخل، وبشكل أفقي وعرض لا يقل عن 2.4 م وإغلاقها بشكل دائم



يمنع بناء الملاحق أو أي مبنى داخل الأرض الفضاء



يجب الالتزام باحتياطات السلامة أثناء التشييد الواردة في كود البناء السعودي العام



يمنع إزالة أو قص أية أشجار تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع لغرض تأسيس السور



يلتزم مالك الأرض بالصيانة الدورية للسور وترميم الأجزاء التالفة



يمنع وضع أي مواد إعلانية على السور دون الرجوع إلى الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية



الاشتراطات الإنشائية للسور:





1. يمكن للمالك تنفيذ السور وفقا للنماذج المحددة، وفي حال اقتراح تصميم آخر



فيلزم أخذ موافقة الجهة المعنية بالوزارة من خلال إرسال التصاميم المقترحة



قبل إصدار رخصة التسوير( [email protected]momrah.gov.sa) والمواد المستخدمة عبر الإيميل



2. يلزم على المقاول بتنفيذ النموذج المحدد من قبل المالك واستخدام المواد المعتمدة لتنفيذه



إجراءات الترخيص:

إصدار رخصة تسوير أرض فضاء من خلال:







1 - التعاقد مع مكتب هندسي مصنف أو معتمد لدى الوزارة لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة بلدي للأرض



2 - الدخول على منصة بلدي:



• اختيار « خدمات الرخص الإنشائية «

• اختيار « إصدار رخصة بناء»

• اختيار « إصدار رخصة تسوير أرض فضاء»

الأراضي المجهول ملاكها ولم تصدر رخص تسوير عليها تقوم الأمانة أو البلدية بالآتي:

1 - التنسيق مع وزارة العدل للحصول على بيانات مالك الأرض

2 - وضع إعلان في موقع الأرض لمدة 6 أشهر بضرورة تسوير الأرض ومراجعة البلدية أو الأمانة

3 - قيام الأمانة أو البلدية بتسوير الأرض بعد انتهاء مدة الإعلان المذكورة في الفقرة السابقة، مع تحميل المالك تكاليف التسوير عند مراجعته

أحكام عامة:

1. مالك الأرض مسؤول مسؤولية كاملة عن السور، وعن أي ضرر يلحقه

2. تنسق الجهات الحكومية مع الأمانة لتسوير الأراضي الفضاء التابعة لها

3. إزالة السور للأرض الفضاء في حال إحداث نشاط على الأرض

4. يمنع استخدام الأرض الفضاء المسورة لأي نشاط تجاري

5. لا تلزم الأراضي الموقوفة من قبل الجهات المختصة بالتسوير لحين زوال المانع

6. تفحص الجهة الرقابية في الأمانة/ البلدية الرصيف بعد انتهاء أعمال تنفيذ السور للتأكد من عدم وجود أية أضرار ناتجة عن إنشاء السور

7. استخراج رخصة التسوير وتسوير الأرض لا يعفي من رسوم الأراضي البيضاء

8. يكون للأمانة/ البلدية الحق في إلزام مالك الأرض بتصحيح السور في حال اختلاف التنفيذ عما جرى اعتماده عند إصدار رخصة التسوير للأرض الفضاء

المواقع المستهدفة في مكة المكرمة: