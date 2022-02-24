جناح المملكة في معرض “إكسبو 2020 دبي” يحتفي بـ “الربابة” ومفردات الضيافة السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

احتفى جناح المملكة المشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي” بفعاليات برنامج “16 نافذة” الثقافي الذي يواكب أبرز الأنشطة الثقافية في المملكة والنهضة التي تشهدها مختلف القطاعات الثقافية، من خلال عزف فن آلة الربابة الموسيقية، ومجموعة من القصائد النبطية لمجموعة من الشعراء المعروفين في المملكة، إضافةً إلى تقديم القهوة السعودية والتمور، تعبيراً عن أصول الضيافة والكرم السعودي.

كما أقيمت في الساحة الخارجية لجناح المملكة في المعرض الدولي، مثل فنون الهجيني والسامري والمسحوب، إلى جانب المنقوش، والمربوع، وبعض المقاطع الإبداعية، التي تحكي تاريخ وتراث المنطقة.

وتعد آلة الربابة صديقة لأهل البادية، وذات طابع خاص، حيث ينتشر استخدامها في مناطق الجوف، وتسهم بإظهار الموروث الشعبي في المملكة عبر ألحانها والقصائد المسحوبة عليها.