ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه الـ21

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم اليوم حفل سباقه الـ21 لموسم 1443هـ، بحضور مدير الميدان سعود التويجري ، وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة. وتكوّن الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:

الشوط الأول لخيل الإنتاج المحلي للخيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) لمسافة 1600م حققه الجواد (كمالي) للمالك سلطان الفايز, وفي الشوط الثاني للخيل العربية مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات فأكبر ) لمسافة 1400م حقق الجواد (شرواك الثاني) للمالك محيجين الراشد المركز الأول, وفي الشوط الثالث لخيل الإنتاج المحلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) لمسافة 1400م حقق الجواد (مزعل الفرسان) للمالك فهد الدرع المركز الأول, ونال صدارة الشوط الرابع لخيل الإنتاج المحلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) لمسافة 1400م الجواد (حيادي) للمالك فهد الوسيدي, وجاء الشوط الخامس لخيل الإنتاج المحلي “خيل مبتدئة” ( عمر 4 سنوات فأكبر ) لمسافة 1400م وفاز به الجواد (طناخ ) للمالك إبراهيم الوهيبي, وحقق الجواد (ون قيت) لأسطبل عز الناصر المركز الأول في الشوط السادس لخيل الإنتاج المحلي “خيل مبتدئة” ( عمر 3 سنوات ) ومسافته 1800م, والشوط السابع “الرئيس” لخيل الإنتاج المحلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات فأكبر ) ومسافته 1800م حققه الجواد (ماكو فكة) للمالك يوسف العازمي, وأخيراً فازت الفرس (شاعرة) للمالك أسامة الدغيري بالمركز الأول في الشوط الثامن لخيل الإنتاج المحلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( عمر 3 سنوات فأكبر ) ومسافته 1800م . وفي نهاية الحفل توج المدير العام للميدان مدرب الجواد (ماكو فكة) عبدالحكيم السعيدان بكأس الدعم الخاص بالحفل الـ21.

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