محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبحضور معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك رئيس منظمة الجمارك العالمية، سعادة الدكتور كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بمناسبة زيارته للبلاد، حيث رحب معاليه بالدكتور كونيو ميكوريا، منوهًا بجهود منظمة الجمارك العالمية في تطوير آليات العمل الجمركي التي تساهم في تعزيز حركة التجارة الدولية والدفع بها نحو مسارات أكثر تطورًا وتقدمًا.
وخلال الاجتماع، أكد معاليه حرص مملكة البحرين على التعاون مع منظمة الجمارك العالمية وسعيها لتطبيق أفضل الممارسات الجمركية لما لها من دورٍ في رفد مختلف القطاعات الحيوية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، لافتًا معاليه إلى أهمية العمل على تبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في رفع كفاءة العمل الجمركي بما يعزز من تيسير حركة التجارة البينية مع مختلف دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.