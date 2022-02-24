اخبار الخليج – وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبحضور معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك رئيس منظمة الجمارك العالمية، سعادة الدكتور كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بمناسبة زيارته للبلاد، حيث رحب معاليه بالدكتور كونيو ميكوريا، منوهًا بجهود منظمة الجمارك العالمية في تطوير آليات العمل الجمركي التي تساهم في تعزيز حركة التجارة الدولية والدفع بها نحو مسارات أكثر تطورًا وتقدمًا.

وخلال الاجتماع، أكد معاليه حرص مملكة البحرين على التعاون مع منظمة الجمارك العالمية وسعيها لتطبيق أفضل الممارسات الجمركية لما لها من دورٍ في رفد مختلف القطاعات الحيوية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، لافتًا معاليه إلى أهمية العمل على تبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في رفع كفاءة العمل الجمركي بما يعزز من تيسير حركة التجارة البينية مع مختلف دول العالم.