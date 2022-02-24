اخبار الخليج – وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل سفير الدنمارك لدى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم سعادة السيد أوله موسبي سفير مملكة الدنمارك لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض.

ورحب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بسعادة السفير الدنماركي، واستعرض معه علاقات التعاون القائمة بين مملكة البحرين والدنمارك، مؤكداً معاليه حرص مملكة البحرين على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين مملكة البحرين ومملكة الدنمارك، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.