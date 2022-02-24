اخبار الخليج – مجلس المناقصات والمزايدات يفتح مظاريف 70 عطاءً لعدد 14 مناقصة ومزايدين مطروحة من تسع جهات متصرفة

محمد بن مسعود - الدمام - فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، اليوم، مظاريف 70 عطاءً لعدد 14 مناقصة ومزايدتين مطروحة من تسع جهات متصرفة.

وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة واحدة ومزايدتين لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن ارشادات لوحات لمدينة خليفة، وقد تم استلام عطاءً واحداً لهذه المناقصة، أما المزايدة فكانت بشأن تأجير وتشغيل مواقع لوحات إعلانية من نوع ميجاكوم، وقد تم استلام خمسة عطاءات لهذه المزايدة. كما تم استلام ثلاث عطاءات لمزايدة بشأن تأجير مواقع اعلانية على اعمدة الانارة.

علاوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصة لوزارة المواصلات والاتصالات بشأن العلامات البحرية في مياه مملكة البحرين، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة.

وكذلك فتحت اللجنة مناقصة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن توفير وتركيب العازل المائي الحراري للمباني التابعة للوزارة، وقد تم استلام عطاءً واحداً لهذه المناقصة.

وفتحت اللجنة أربعة عطاءات لمناقصة لهيئة تنظيم الاتصالات بشأن مراجعة القضايا الأمنية المتعلقة بالتقنيات الناشئة.

علاوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصتين لهيئة الكهرباء والماء، المناقصة الأولى بشأن تقديم خدمات زراعية بمختلف المواقع التابعة للهيئة، وقد تم استلام ستة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن تقديم الخدمات الإدارية والدعم الفني لأنظمة تقنية المعلومات، وقد تم استلام أربعة عطاءات.

وفي قطاع الطيران، فتحت اللجنة مناقصتين لشركة مطار البحرين، المناقصة الأولى بشأن خدمات استشارية لدراسة إمكانية استخدام مدرج الطوارئ بمطار البحرين الدولي، وقد تم استلام ثمانية عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن استبدال المفاتيح الكهربائية 11 كيلوفولت في المحطة الفرعية B-04 في مطار البحرين الدولي، وقد تم استلام ستة عطاءات لهذه المناقصة.

أما في قطاع النفط والغاز، فتحت اللجنة مناقصتين لشركة نفط البحرين (بابكو)، المناقصة الأولى بشأن توريد وتركيب وصيانة النوافذ والأبواب المصنوعة من الألومنيوم لمنازل ومكاتب بابكو في العوالي والمناطق المحيطة بها لمدة ثلاث سنوات، وقد تم استلام خمسة عطاءات لهذه المناقصة. كما تم استلام عطاءً واحداً توفير دعم موحد لتطبيقات وتكنولوجيا مايكروسوفت.

وكذلك فتحت اللجنة ثلاث مناقصات لشركة تطوير للبترول، المناقصة الأولى بشأن التأهيل المسبق للأنابيب (للتأهيل المسبق لمواد الأنابيب الخطية (خدمة الغاز الحامض والغاز غير الحامض)، وقد تم استلام 13 عطاءً لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توريد قطع غيار مضخة بيروني لمدة ثلاث سنوات، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة. كما تم استلام عطاءين لمناقصة بشأن تزويد وتوريد معدات لمشروع الـ Chamber Lift.

وأخيراً، فتحت اللجنة مناقصة لشركة بابكو للتزويد بشأن لتسوية وهدم وإنشاء محطة خدمة لشركة بابكو تزويد في دوار 2 الواقعة بمدينة حمد، وقد تم استلام سبعة عطاءات لهذه المناقصة.

هذا وقد حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات، وذلك في إطار التزام مجلس المناقصات والمزايدات الراسخ بتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسوف تخضع جميع العطاءات المقدمة للمناقصات للتقييم الفني والمالي، وستتم الترسية على العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لجميع المناقصات والمزايدات التي تم فتح مظاريف عطاءاتها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات www.tenderboard.gov.bh.