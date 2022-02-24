اخبار الخليج – بالصور.. وزارة الصناعة والتجارة تضبط منشأة تجارية تقوم بتغيير صلاحية تمر ودبس التمر منتهي الصلاحية وبيعه على المستهلكين

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في منشأة تجارية بمحافظة العاصمة منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى تم تغيير تواريخ صلاحيتها.

وقد بيّن الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن المحل التجاري الذي تم ضبطه في محافظة العاصمة لديه منتجات غذائية مثل (التمر ودبس التمر) منتهي الصلاحية ومطروحة للبيع للمستهلكين، بعد أن تم تغيير تاريخ الإنتاج والصلاحية، بالإضافة لعرض وبيع بعض أنواع التمور دون بيانات تبين تاريخ الإنتاج والانتهاء الخاص بها.

وقد أضاف الأشراف أن نطاق البحث والتحري قد امتد لأماكن تخزين هذه المنتجات التابعة للشركة موضحاً الشبهة التي تم اكتشافها من قبل إدارة التفتيش بجانب المخالفات التي تتمثل في مزاولة نشاط تخزين الأغذية، وكذلك نشاط إعادة تعبئة المنتجات الغذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة في تلك المستودعات، وتبين بأنه يجري تفريغ عبوات الدبس الكبيرة لعبوات صغيرة، بالإضافة إلى عملية تغيير لصلاحية إحدى المنتجات، التي تم ضبطها والأدوات المساندة لذلك مثل المادة الكيميائية لإزالة تاريخ الصلاحية والعلب الفارغة لإعادة التعبئة والملصقات والأختام وغيرها، كما تم ضبط مستودع أخر به كميات كبيرة من التمور المتعفنة والمنتهية الصلاحية منذ عام 2019، وقد تم التحرز على كافة المنتجات في المحل التجاري والمستودعات الثلاثة.

وأشار الأشراف أن مأموري الضبط القضائي تعقبوا المحال التجارية التي تم تزويدها بالمنتجات المنتهية الصلاحية، وتم التحرز على كافة تلك المنتجات، كما تعاون أصحاب المحال بالتواصل مع الزبائن لاسترجاع ما تم بيعه لهم منها. بالإضافة إلى أن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش والتزوير الدخيلة على مجتمعنا والتي تعرض حياة الناس وصحتهم للخطر، وتنوه الوزارة باستمرارها للتصدي لمثل هذه المخالفات ، وجاري استكمال كافة الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص، مؤكداً في الوقت ذاته على أصحاب المحال التجارية بضرورة التحري من المزودين لهم بطلب كافة بيانات السلع بما فيها تاريخ الاستيراد والإنتاج والانتهاء للتأكد منها ومن صحة ما تم تزويدهم به.

كما أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتلقي كافة الشكاوى سواء بما يتعلق بالغش التجاري وما يرتبط به، أو أيةً مخالفات أخرى. ويمكنكم التواصل مع إدارة التفتيش عبر القنوات التالية: البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر نظام تواصل، أو على رقم واتساب الإدارة 17111225.