رئيس أوكرانيا يعلن سيطرة روسيا على مطار عسكري بالقرب من العاصمة كييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن الرئيس الأوركاني فولوديمير زيلينسكي، سقوط مطار عسكري على مشارف العاصمة “كييف” تحت سيطرة القوات الروسية، مشيرًا إلى أن روسيا استخدمت قدراتها العسكرية ضدهم وأن هذا أمر غير مقبول.

وأضاف الرئيس الروسي: ندعو المتظاهرين في موسكو للضغط على بوتين لتغيير سلوكه، موضحًا أن روسيا تهاجم دولة ذات سيادة وندعو الشعب الروسي للتحرك.

وقال:

– سندافع عن أراضينا ضد العدوان الروسي

– الجيش يواصل التصدي للهجمات الروسية في مختلف المناطق

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– الهجمات الروسية تشكل عدوانا صارخا على شعبنا

– روسيا شنت هجوما بريا وجويا وبحريا على جيشنا

– تم جرنا إلى هذه الحرب وندعو المواطنين لمساعدة الجيش

– الغزو الروسي لأوكرانيا تهديد خطير للأمن العالمي

ونشرت قناة العربية مقطع فيديو وثقت من خلاله دخول قوات وأرتال عسكرية روسية إلى مدينة خاركييف بدون قتال.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن العدوان الروسي على أوكرانيا هو الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد ‏عدة ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، عن عمل عسكري خاص في شرق أوكرانيا.‏

وقال كوليبا في تصريحات نقلتها العربية: هجوم روسيا أخطر عمل عدواني منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: ندعو كافة ‏الشركاء لقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع روسيا.‏

وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط ضحايا من المدنيين في البلاد، بالتوازي مع إعلان الجيش الأوكراني مقتل ‏‏50 جنديا روسيا وإسقاط 6 طائرات، جاء ذلك بعد مطالبة الرئيس فلوديمير زيلينسكي من قواته المسلحة الرد بقوة على الغزو ‏الروسي‎.‎