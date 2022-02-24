المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي يمتد من 28 فبراير الحالي إلى 31 مارس المقبل، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا ومتحوراته. ويمنح مرسوم حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لولاة الأقاليم لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على الصعيد المحلي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي.



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