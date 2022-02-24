محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي تناول الأوضاع في أوكرانيا عقب العملية العسكرية الروسية الأخيرة. وجدد جونسون خلال المحادثة وقوف بلاده مع وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية، مبيناً أن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين من أجل تنسيق رد موحد على الخطوة الروسية.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.