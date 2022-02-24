محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لحظة قصف مقاتلة روسية لمنطقة سكنية في أوكرانيا وصوت لصراخ طفل

وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، اليوم الخميس، لحظة قصف مقاتلة روسية منطقة سكنية قرب مدينة خاركوف الأوكرانية.

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وأظهر الفيديو الذي وثقته سيدة أوكرانية من داخل منزلها، المقاتلة الروسية وهي تحلق على ارتفاع منفخض قبل أن تطلق صاروخًا على المنطقة.

ورصد المقطع، هروب السيدة وأطفالها إلى أسفل المنزل بسبب الصاروخ الذي انفجر في منطقتهم السكنية، وسط صراخ وبكاء من أبنائها.