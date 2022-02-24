معارك عنيفة في تشيرنوبيل بأوكرانيا قرب منشأة نووية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
معارك عنيفة تجري حاليا، بين القوات الروسية والأوكرانية في تشيرنوبيل قرب منشآت نووية وسط مخاوف من تدهور الأوضاع هناك.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن العدوان الروسي على أوكرانيا هو الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد عدة ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، عن عمل عسكري خاص في شرق أوكرانيا.
وأضاف كوليبا في تصريحات صحفية أن هجوم روسيا أخطر عمل عدواني منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: ندعو كافة الشركاء لقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع روسيا.
وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط ضحايا من المدنيين في البلاد، بالتوازي مع إعلان الجيش الأوكراني مقتل 50 جنديا روسيا وإسقاط 6 طائرات، جاء ذلك بعد مطالبة الرئيس فلوديمير زيلينسكي من قواته المسلحة الرد بقوة على الغزو الروسي.
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