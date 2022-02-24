محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن رئيس بلدية كييف يعلن فرض حظر التجول في العاصمة الأوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام مقطع فيديو وثقت من خلاله دخول قوات وأرتال عسكرية روسية إلى مدينة خاركييف بدون قتال.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن العدوان الروسي على أوكرانيا هو الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد ‏عدة ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، عن عمل عسكري خاص في شرق أوكرانيا.‏

فيما صرح مسؤول أميريكي أن الهجوم الروسي بداية لغزو واسع النطاق لأوكرانيا.