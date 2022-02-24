محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مواجهة مسلحة عنيفة بين الجيش الأوكراني والروسي في منطقتي كاخوفكا وكاخوفسكايا
وثق مقطع فيديو إطلاق النار بشكل كثيف، بين قوات الجيش الأوكراني، والجيش الروسي، في منطقتي كاخوفكا وكاخوفسكايا، داخل أوكرانيا
وأظهر مقطع فيديو، انتشار القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي كاخوفكا وكاخوفسكايا، بينما تشهد منطقة خيرسون معارك قوية بين روسيا وكييف.
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، عن “عملية عسكرية خاصة” داخل الأراضي الأوكرانية محذرًا من تدخل أي أجنبي، لأنه سيقوم بالرد الفوري.
ومن جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، عقب ساعات من العملية العسكرية الروسية التي شنتها روسيا.
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