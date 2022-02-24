«بتلكو» تحقق صافي الأرباح لمساهمي الشركة بقيمة 65.9 مليون دينار بحريني بزيادة 16% عن العام الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة بتلكو صافي أرباح لمساهمي الشركة للربع الرابع من العام 2021 بقيمة 12.7 مليون دينار بحريني (33.7 مليون دولار أمريكي)، أيّ بزيادة قدرها 95% مقارنة مع 6.5 مليون دينار بحريني (17.2 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2020.

وبلغت العائدات على السهم الواحد 7.7 فلسًا خلال الربع الرابع من العام 2021 مقارنة مع 3.9 فلسًا في الربع الرابع من العام 2020. وارتفع إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة في الربع الرابع من عام 2021 ليبلغ 11.2 مليون دينار بحريني (29.7 مليون دولار أمريكي)، أيّ بنسبة 7% مقارنة مع 10.5 مليون دينار بحريني (27.9 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2020.

ارتفعت إيرادات الربع الرابع من العام 2021 لتبلغ 103.3 مليون دينار بحريني (274.0 مليون دولار أمريكي) أيّ بنسبة 2% مقارنة مع 101.6 مليون دينار بحريني (269.5 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2020.

بلغت الأرباح التشغيلية للربع الرابع 18.1 مليون دينار بحريني (48.0 مليون دولار أمريكي)، حيث ارتفعت بنسبة 34% مقارنة مع 13.5 مليون دينار بحريني (35.8 مليون دولار أمريكي) في الربع الرابع من العام 2020. وشهد الربع الرابع من العام 2021، ارتفاع أرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 7% حيث بلغت 37.0 مليون دينار بحريني (98.1 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 34.6 مليون دينار بحريني (91.8 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2020.

أما بالنسبة إلى صافي الأرباح لمساهمي الشركة لعام 2021 بأكمله، فقد بلغت 65.9 مليون دينار بحريني (174.8 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع 56.7 مليون دينار بحريني (150.4 مليون دولار أمريكي) في عام 2020. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الإيرادات على مدار العام. وبلغت العائدات على السهم الواحد للسنة 39.8 فلسًا، مقارنة مع 34.2 فلسًا في العام 2020.

وكذلك، ارتفع مجموع الدخل الشامل لمساهمي الشركة لعام 2021 بأكمله من 53.4 مليون دينار بحريني (141.6 مليون دولار أمريكي) في عام 2020 إلى 71.7 مليون دينار بحريني (190.2 مليون دولار أمريكي) في عام 2021، أي بنسبة 34%.

وبالمثل، ارتفعت إيرادات عام 2021 بأكمله لتبلغ 399.6 مليون دينار بحريني (1,059.9 مليون دولار أمريكي)، أيّ بنسبة 3% مقارنة مع 387.3 مليون دينار بحريني (1,027.3 مليون دولار أمريكي) في عام 2020. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات البرودباند الثابت والخدمات الرديفة وخدمات البيع بالجملة على أساس سنوي بنسبة 11% و7% و9% على التوالي.

بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية من 81.1 مليون دينار بحريني (215.1 مليون دولار أمريكي) في عام 2020 إلى 89.2 مليون دينار بحريني (236.6 مليون دولار أمريكي) في عام 2021، أي بنسبة قدرها 10%. كما ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 5% في العام 2021 لتبلغ 163.0 مليون دينار بحريني (432.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 154.7 مليون دينار بحريني (410.3 مليون دولار أمريكي) في عام 2020، وبهامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 41% في عام 2021.

وقد حافظت الميزانية العمومية للشركة على قوتها مع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بقيمة 489.6 مليون دينار بحريني (1,298.7 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة تبلغ 3% مقارنة مع 473.2 مليون دينار بحريني (1,255.2 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2020. وبلغ إجمالي الأصول 1,030.6 مليون دينار بحريني (2,733.7 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021، محققًا زيادة بنسبة 4% مقابل 992.2 مليون دينار بحريني (2,631.8 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2020. وارتفع صافي أصول بتلكو بنسبة 4%، ليصل إلى 530.7 مليون دينار بحريني (1,407.7 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021 بالمقارنة مع 512.1 مليون دينار بحريني (1,358.4 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2020. بينما بلغت قيمة النقد والأرصدة البنكية للشركة 220.7 مليون دينار بحريني (585.4 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس توزيعات الأرباح المؤقتة لعام 2021 البالغة 13.5 فلس لكل سهم مدفوع في شهر أغسطس 2021.

وتلتزم بتلكو بتقديم عوائد مجزية لمساهميها حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2021، قدرها 49.8 مليون دينار بحريني (132.1 مليون دولار أمريكي) بواقع 30 فلسًا للسهم الواحد، بعد أخذ الموافقة على ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، علمًا أنه قد تم توزيع جزء منها سابقًا بمقدار 13.5 فلسًا للسهم الواحد في الربع الثالث من العام 2021، بينما سيتم توزيع الـ 16.5 فلسًا المتبقية بعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر مارس 2022.

وقد اعلن رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، عن النتائج المالية للربع الرابع وعام 2021 بعد اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 24 فبراير بالمقر الرئيسي لشركة بتلكو بمنطقة الهملة في مملكة البحرين.

وصرح قائلاً:» يسعد مجلس الإدارة إنهاء عام 2021 بنتائج مالية إيجابية شملت ارتفاعًا في صافي الأرباح بنسبة 16% وارتفاع الإيرادات بنسبة 3% وكذلك ارتفاع الأرباح التشغيلية والأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 10% و5% على التوالي. تعكس هذه النتائج تنفيذ استراتيجية بتلكو بنجاح والتي تضمنت تعزيز الأعمال الأساسية وطرح حلول جديدة ومبتكرة ضمن إطار الخطط الرقمية الطموحة للشركة.»

وتابع بقوله: «تميز العام الماضي بإنجازات رئيسية تمحورت حول أعمالنا الأساسية بالإضافة إلى التقدم الذي احرزناه في النمو الرقمي بما في ذلك إطلاق الهوية الرقمية الأولى لشركة بتلكو، Beyon Money. نحن سعداء للغاية بدخول هذا الفصل الجديد ونتطلع إلى رؤية التطورات في العام المقبل.»

وأردف بقوله: «نولي اهتمام كبير بفريق عمل شركة بتلكو وبناءً على ذلك استمرت الشركة في مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الفريق وبناء ثقافة الأداء العالي وتكوين بيئة عمل ملهمة. ويسعدني أن أشهد نتائج هذه الجهود والتي كان لها دور في تصنيف بتلكو كأفضل مكان للعمل من المنظمة العالمية Great Place to Work وذلك للعام الثاني على التوالي. كما إنني فخور بتكريم أفراد فريق عمل بتلكو الذين تمّ اختيارهم خلال عام 2021 شخصيًا لجائزة رئيس مجلس الإدارة Chairman’s Award”» في نسخته الثانية.»

واسترسل قائلاً: «أود أن أشيد بجهود ومساهمات أعضاء مجلس الإدارة الذين يساهمون بكمية خبرات قيمة، وأود أن أتقدم لهم شخصيًا بالشُكر والامتنان على الدور البارز الذي قاموا به في سبيل مواصلة الالتزام بتلبية توقعات المساهمين. وأود أيضًا أن أعبر عن خالص شُكري وتقديري لإدارة بتلكو وجميع أعضاء فريق العمل لجهودهم في تنفيذ استراتيجية بتلكو التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المالية القوية للشركة.»

وصرّح بقوله: «أعضاء مجلس إدارة شركة بتلكو حريصون على تلبية توقعات المساهمين ويسعدنا أن نعلن عن ارتفاع جيد في ربحية السهم لعام 2021. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري العميق للمساهمين على ثقتهم الكبيرة بشركة بتلكو وتوجهها الاستراتيجي ونتطلع للاستمرار بتحقيق عوائد قوية لاستثماراتهم في العام المقبل.»

وواصل قائلاً: «وقد سرّنا اعلان الحكومة الموقرة عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي الوطني والتوازن المالي بهدف دعم التعافي في مرحلة ما بعد الكورونا. وبالنيابة عن مجلس إدارة بتلكو، أود أن أعرب عن أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على الدعم المستمر لما لذلك من أهمية بارزة لجميع القطاعات بما في ذلك قطاع الاتصالات.»

واختتم بقوله: «لقد ساهمت النجاحات العديدة خلال العام 2021 بخلق منصة قوية مكنتنا من وضع خطط طموحة لعام 2022، حيث سيستمر تركيز الشركة على خطط النمو في المجالات الرقمية المختلفة لتلعب الشركة دور أكبر في عملياتها خارج نطاق الأعمال الأساسية. إنني على ثقة تامة من التزام إدارة بتلكو وأعضاء فريقها وأتطلع لعام آخر ملئ بالنجاح والتقدم.»

من جانبه، قال ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: «يسرني أن أشهد حفاظ بتلكو على أداء قوي خلال عام 2021 مع ارتفاع إيرادات البرودباند الثابت والخدمات الرديفة وخدمات البيع بالجملة على أساس سنوي بنسبة 11% و7% و9% على التوالي، وهو ما ساهم في نمو الإيرادات وتحقيق أداء قوي بشكل عام لهذه السنة.»

وأضاف قائلاً: «خلال عام 2021، احرزت بتلكو تقدمًا جيدًا في استراتيجيتها للنمو الرقمي، حيث قامت بتدشين شركة الخدمات المالية بالإضافة إلى إطلاق «Beyon Money»، أول تطبيق مالي رقمي فائق التطور في البحرين. ستوفر هذه الخدمة وصولاً مباشرًا للخدمات المصرفية المفتوحة للزبائن في البحرين علاوة على تمكين مجموعة متنوعة من المعاملات المالية.»

وتابع بقوله: «مع تركيز الشركة المستمر على فريقها، تستثمر بتلكو بشكل مكثف في تطوير الكوادر التي تتميز بالأداء العالي والحماس من خلال التعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية، ويسعدنا أن نشهد نتائج هذه الجهود الجبارة. وبناءً على ذلك، أكمل عدد من أفراد فريق العمل البرنامج التنفيذي بنجاح الذي تمّ اطلاقه مع كلية لندن للأعمال (LBS) بالإضافة إلى تنفيذ برنامج جديد في عام 2022 لتطوير الكوادر البحرينية ذوي الإمكانيات العالية وتأهيلهم لأدوار قيادية تنفيذية بالتعاون مع جامعة كورنيل العالمية (Cornell).»

واستطرد قائلاً: «قامت بتلكو بوضع استراتيجية للاستدامة وتأسيس قسم مختص بها خلال عام 2021 بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وشملت أحد ركائز الاستراتيجية إنتاج الطاقة النظيفة لدعم تحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا الجانب، يسرنا أن نشهد عمل حديقة بتلكو للطاقة الشمسية على توفير طاقة نظيفة لتشغيل إحدى مراكز البيانات التابعة لشركة بتلكو. تولد الحديقة إجمالي 1600 ميجاوات من الطاقة النظيفة مما سيساعد في تقليل ما يقرب من 900 طن من انبعاثات الكربون سنويًا. أثمرت جهودنا في مجال الاستدامة في إحداث فرق كبير ونتيجة لذلك، فقد تحسن تصنيفنا في تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بشكل ملحوظ.»

وأضاف: «علاوة على ذلك، من أجل المساهمة في المجتمع، نقوم بتوسيع مبادراتنا لخلق تأثير اجتماعي فعّال. ومن ضمن البرامج الرئيسية التي تمّ إطلاقها في عام 2021، قمنا بتقديم منحة جامعية سنوية لمدة 4 سنوات إلى طلاب المدارس الحكومية الموهوبين لفرصة الحصول على تعليم دولي وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في البحرين.»

وفي الختام، أثنى ميكيل فينتر على توجيهات ودعم مجلس الإدارة، وتقدم بالشكر لفريق الإدارة وجميع أعضاء فريق العمل على جهودهم الدؤوبة والتي أسفرت عن نتائج تشغيلية قوية وناجحة.