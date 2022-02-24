الروبل الروسي يهوي لأقل مستوى في تاريخه.. واليورو يتراجع

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع الروبل الروسي إلى مستوى متدن على نحو قياسي اليوم (الخميس)، وهوى اليورو إلى أقل مستوى في عدة أعوام مقابل الفرنك السويسري، في حين قفز الين الياباني بعد هجوم لقوات روسية على أوكرانيا مطلقة صواريخ على عدة مدن فضلا عن إنزال قوات على ساحل البلاد الجنوبي.

وعزف المستثمرون عن العملة الروسية وأقبلوا على عملات الملاذ الآمن. كما تراجعت العملات المحفوفة بالمخاطر التي تتأثر بمعنويات المستثمرين مثل الدولار الأسترالي.

وانخفض الروبل إلى 89.98 مقابل الدولار. وارتفع الدولار 7%، مقابل الروبل في أحدث تداول وسط تراكم ضغوط البيع مع فتح الأسواق الأوروبية.

وتراجع اليورو 0.84%، إلى 1.1209 دولار، وهو أقل مستوى منذ 31 يناير الماضي.

وصعد الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ 2015 مقابل اليورو إلى 1.029 قبل أن يتراجع. وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا بنسبة 0.3%، إلى 1.0352 دولار.

وارتفع الدولار في بادئ الأمر وسجل مؤشره زيادة بنسبة 0.60%، إلى 96.762 لأول مرة منذ 31 يناير الماضي قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.90%، إلى 0.7167 دولار ونزل الدولار النيوزيلندي 1%، إلى 0.6706 دولار.

وبعد التراجع الذي جاوز 10% للأسهم الروسية، أوقفت بورصة موسكو التداولات، اليوم (الخميس)، كإجراء احترازي.

وقالت البورصة:«تم تعليق التداول في جميع الأسواق، وسيتم إعلان الاستئناف في وقت لاحق».

ومع عودة التداولات، شهدت البورصة الروسية هبوطا عنيفا، إذ هبط مؤشر إر تي إس بنسبة 33% ليصل إلى 821.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة الروسية الأوسع نطاقا MOEX بنسبة 28.65% ليصل إلى 1587.03 نقطة، كما هبط مؤشر البورصة الروسية للأسهم الكبرى بنسبة 30.51% إلى 13977.27 نقطة.

وارتفع مؤشر الخوف الذي يقيس درجة القلق في سوق الأسهم الروسية «Russian volatility Index»، بنسبة 36% إلى 119.11 نقطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأثرت فيه بالفعل حركة الطيران بعد إلغاء الرحلات الجوية من مطار روستوف الروسي القريب من أوكرانيا، كما حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا.

وتراجعت الأسواق الآسيوية خلال تعاملات اليوم (الخميس)، إذ هبط مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1.92% ليصل إلى 25,940.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.44% ليصل إلى 1,853.95 نقطة.

وهبط مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة 3.23% إلى 22,895.83.

وعربيا، هبطت أسواق الإمارات مع بداية تداولات اليوم (الخميس). وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1% ليصل إلى 8992.93 نقطة.

وتراجع أيضا سوق دبي المالي بنسبة 1.83% ليصل إلى 3276.04 نقطة.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50، بنسبة 1.35% ليصل إلى 6603.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% إلى 7597.11 نقطة.