محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. القوات الروسية تقصف منشأة كيميائية جنوب العاصمة الأوكرانية كييف

وثق مقطع فيديو متداول لحظة قصف القوات الروسية منشأة كيمياوية جنوب العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلن حرس الحدود الأوكراني، الخميس، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا، كما أفاد بأن الجيش الروسي يحاول اقتحام منطقة كييف. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأكدوا أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية أوكرانية. وتحدث الجيش الأوكراني عن تعرضه لقصف بـ4 صواريخ باليستية انطلقت من بيلاروسيا.

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