شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب 279 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني أن الدوريات البرية في الحدود الشمالية أحبطت محاولتي تهريب (136596) قرص إمفيتامين مخدر في محافظة طريف، و(143135) قرص إمفيتامين مخدر في محافظة رفحاء، والقبض على مهربيها وهم ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، سوري وعراقيان، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمّ القبض على مستقبليها وهما مواطنان، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.