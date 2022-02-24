شكرا لقرائتكم خبر عن 80 لوحة تزين معرض "بوابة الزمن" ضمن فعاليات "ويا التمر أحلى" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المعرض يجسد المحاكاة بين الماضي والحاضر إضافة إلى ورش عمل للكبار والأطفال

أقام مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2022" معرضًا للفنون التشكيلية يحتوي على 80 لوحة لفنانين تشكيلين من الأحساء والمقيمين فيها، تحت عنوان "بوابة الزمن" ويُجسد المحاكاة بين الماضي والحاضر، إضافة إلى ورش عمل متنوعة للكبار والأطفال.

ويأتي المعرض ضمن احتفاء المهرجان بذكرى التأسيس، وبتنظيم من أمانة الأحساء بشراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، وذلك في قلعة أمانة الأحساء التراثية.

كما تم عرض أوبريت "عروس الأرض" على مسرح المهرجان، من خلال 3 مشاهد يحكي الأول قصة توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز "رحمه الله"، ويصف المشهد الثاني واقع التطور السنوي للمهرجان، فيما يحكي المشهد الثالث واقع التطور الكلي للأحساء بشكل خاص والمملكة بشكل عام عن طريق عرض مرئي مع أغنية وطنيه تحاكي التطور الذي حدث مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

ويحتضن المهرجان "الفريج التراثي" التي يتضمن 22 حِرفة يدوية أحسائية، ويُقبل الزوار على المنتوجات التحويلية الجديدة للتمور، وقد كانت القهوة السعودية حاضرة في كل الازمان كرمز ثقافي للكرم وحسن الضيافه.