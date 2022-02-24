شكرا لقرائتكم خبر عن رغم توتر الأحداث العالمية.. معتمرو الخارج يتوافدون في أمن وأمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رغم الأحداث العالمية التي تتصاعد بالتزامن مع العمليات العسكرية في أوكرانيا، لاكن تظل البقاع الطاهرة تستقبل ضيوف الرحمن من معتمري الخارج في أمن وآمان.

وكانت أعلنت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية عن انطلاق مبادرة "تنقل آمن"، الخاصة بعربات المسجد الحرام، وذلك بشكل يدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت أهداف مبادرة تنقل آمن لتخدم زوار وقاصدي بيت الله الحرام، من خلال توعية الزوار بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال توفير الأدوات الخاصة بالتعقيم والحماية "كمامة – معقم"، لكل معتمر ووضع إرشادات توعوية في مواقع العمل المخصصة.