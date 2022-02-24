محمد بن مسعود - الدمام - فوائد سحرية مذهلة لـ “زيت الزيتون” يقي من أمراض خطيرة .. تعرف عليها

كشفت دراسة طبية حديثة عن فوائد عظيمة لزيت الزيتون في تقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو الرئة واضطرابات الدماغ والسرطان.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “الكلية الأميركية لأمراض القلب”، إلى أن إضافة أقل من ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى نظامنا الغذائي، يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو الرئة، وكذلك اضطرابات الدماغ والسرطان. وفقاً لموقع “سكاي نيوز”

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يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب

وأظهرت البيانات الخاصة بالدراسة أنه وبمقارنة النظام الغذائي للمشاركين الذين نادرا ما يستهلكون زيت الزيتون، ومن لا يستهلكوه أبدا، فإن أولئك الذين أضافوا نصف ملعقة كبيرة أو أكثر إلى طعامهم يوميا، كانت لديهم مخاطر أقل بنسبة 19 في المئة للوفاة بسبب أمراض القلب.

يقلل من خطر الوفاة بالسرطان

وقال الباحثون، إن ذات الفئة، أي التي أضافت زيت الزيتون لغذائها، كانوا أقل عرضة للوفاة بالسرطان بنسبة 17 في المئة، وأقل عرضة للوفاة بأمراض الرئة بنسبة 18 في المئة.

يقي من الأمراض العصبية

وارتبط هذا المستوى من استهلاك زيت الزيتون أيضا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 29 في المئة بسبب الأمراض العصبية مثل الزهايمر وباركنسون.

قلل من خطر الموت المبكر

كذلك أشار الباحثون إلى أن استبدال 10 غرامات أو أقل بقليل من ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا لنفس الكمية من السمنة والزبدة والمايونيز ومنتجات الألبان، قلل من خطر الموت المبكر من جميع الأسباب بنسبة تصل إلى 34 في المئة.

أكثر نشاطا بدنيا وأقل عرضة للتدخين

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن أولئك الذين لديهم استهلاك أعلى لزيت الزيتون يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا، وكانوا أقل عرضة للتدخين، وكان لديهم استهلاك أكبر للفواكه والخضروات مقارنة بمن يتناولون كميات أقل.