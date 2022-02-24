محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل
أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل اليوم حفل سباقه السابع عشر للموسم الحالي بدعم من نادي سباقات الخيل، المسمى (حفل يوم التأسيس) تزامنا مع يوم التأسيس السعودي، وذلك بميدان الفروسية بحائل.
وأوضح المدير العام لميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن حفل السباق تكوّن من ستة أشواط مسافتها 1400م، حيث حققت الفرس ”سحاب وسديم” للمالك والمدرب شالح الشمري المركز الأول في الشوط الأول (مفتوح أفراس) , فيما حقق الجواد ” شعشوع “ للمالك أبناء العنيزان المركز الأول في الشوط الثاني ” لمفتوح مواليد 2018م”, فيما انتزع صدارة الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة الجواد ” ذوح ” للمالك راجح الشلاقي .
وحقق الجواد ”عناية المقدم ” للمالك حمود الشلاقي المركز الأول في الشوط الرابع ” لمفتوح الدرجات ” , فيما حصل الجواد ” زاكور” للمالك محمد الأسلمي المركز الأول في الشوط الخامس ” للدرجة مبتدئة ” , فيما انتزع صدارة الشوط السادس والرئيس ” مفتوح مواليد 2019 ” الجواد ” مجدك لنا ” للمالك والمدرب ماجد المرشدي.
وفي نهاية الحفل سلم المدير العام لميدان فروسية حائل بندر التبيناوي الكؤوس والجوائز للفائزين.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- أمين الطائف: يوم التأسيس ذكرى عزيزة ستبقى خالدةً في صفحات التاريخ
- تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصًا
- بيان مشترك لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
- الذهب لأعلى مستوى.. 1942 دولارا للأوقية
- علامات خطيرة يظهرها الجسم لا يمكن تجاهلها
كانت هذه تفاصيل خبر فروسية حائل تقيم حفل سباقها الـ17 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.