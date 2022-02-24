فروسية حائل تقيم حفل سباقها الـ17

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل اليوم حفل سباقه السابع عشر للموسم ‏الحالي بدعم من نادي سباقات الخيل، المسمى ‏‏(حفل يوم التأسيس) تزامنا مع يوم التأسيس السعودي، ‏وذلك بميدان الفروسية بحائل.‏‎‏ ‏

وأوضح المدير العام لميدان ‏الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن حفل ‏السباق تكوّن ‏من ‏ستة ‏أشواط مسافتها‏ 1400م، ‏حيث حققت الفرس ‏”سحاب وسديم” ‏ للمالك والمدرب شالح الشمري المركز الأول في الشوط الأول (مفتوح ‏أفراس) ‏, فيما حقق الجواد ‏” شعشوع “‏‏ للمالك أبناء العنيزان‏ المركز الأول في ‏الشوط ‏الثاني ” لمفتوح ‏مواليد 2018م”‏, ‏فيما ‏انتزع صدارة الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة الجواد ” ذوح ” للمالك راجح الشلاقي . ‏

وحقق الجواد ‏”عناية المقدم ” للمالك حمود الشلاقي‏ المركز الأول في ‏الشوط ‏الرابع ” لمفتوح الدرجات ” , فيما حصل ‏الجواد ” زاكور” للمالك محمد الأسلمي المركز الأول في ‏الشوط ‏‏الخامس ‏” للدرجة مبتدئة ” ‏‏, فيما انتزع صدارة الشوط ‏السادس والرئيس ” مفتوح مواليد 2019‏ ” الجواد ” مجدك لنا ” للمالك والمدرب ماجد المرشدي.‏

وفي نهاية الحفل سلم المدير العام لميدان فروسية حائل بندر التبيناوي الكؤوس والجوائز للفائزين. ‏