أمين الطائف: يوم التأسيس ذكرى عزيزة ستبقى خالدةً في صفحات التاريخ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
رفع أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلادنا الغالية، مؤكداً أن ذلك يجسد المعاني الجوهرية التاريخية التي ترتبط بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية منذ أكثر من ثلاثة قرون على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – .
وقال في تصريح له بهذه المناسبة: لقد أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى، ومن ثم أسس الإمام تركي بن عبدالله الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمهم الله جميعًا- وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية، وهذا التاريخ الكبير استحق أن نفخر به وبمن أكمل هذه المسيرة المشرفة من الملوك البررة أبناء الملك عبدالعزيز – رحمهم الله – حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .
وأضاف أن هذه الذكرى العزيزة ستبقى خالدةً في صفحات التاريخ ومصدر فخر لكل مواطن عاش مراحل النقلة الحضارية المميزة في بلادنا الغالية حتى غدت واحة للأمن والأمان والرخاء والازدهار، وهذه المنجزات الضخمة والتحولات الكبرى التي حققتها المملكة تتحدث عن نفسها في جميع الجوانب الصحية والتعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية.
ودعا أحمد القثامي الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد الغالي وقيادته الرشيدة، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه ، وأن يديم على الجميع نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار .
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