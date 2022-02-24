بيان مشترك لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

دان قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في بيان مشترك نُشر في بروكسل اليوم بأشد العبارات الممكنة العدوان العسكري الروسي غير المسبوق على أوكرانيا.

وذكروا أن روسيا بأعمالها العسكرية غير المبررة تنتهك القانون الدولي انتهاكا صارخا وتقوّض الأمن والاستقرار الأوروبي والعالمي، كما دانوا مشاركة بيلاروسيا في هذا العدوان على أوكرانيا ودعوها إلى التقيد بالتزاماتها الدولية.

وطالب قادة الاتحاد روسيا بأن توقف فورا الأعمال العسكرية، وأن تسحب دون قيد أو شرط جميع القوات والمعدات العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا، وأن تحترم تماما وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

وأوضح القادة أنهم سيجتمعون في وقت لاحق اليوم لمناقشة هذا العدوان الصارخ ويتفقون من حيث المبدأ على تدابير تقييدية أخرى من شأنها أن تفرض عواقب وخيمة على روسيا، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا عبر الأطلسي.

وشجب البيان الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية، مبدياً الاستعداد لتقديم استجابة عاجلة لحالات الطوارئ الإنسانية، ودعا روسيا والتشكيلات المسلحة المدعومة من روسيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

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كما جدد البيان وقوف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب أوكرانيا وشعبها في مواجهة هذه الحرب، وسيقدم الاتحاد الأوروبي المزيد من المساعدة السياسية والمالية والإنسانية.

وقال القادة الأوروبيون: “نحن ننسق استجابتنا مع جيراننا وشركائنا الدوليين، بمن فيهم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع الذين سيجتمع زعماؤهم قريبا”.