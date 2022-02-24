محمد بن مسعود - الدمام - قفز سعر الذهب الفوري بما يصل إلى 2% اليوم (الخميس)، حيث هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين. وكان الذهب يتداول عند 1942.10 دولار للأوقية، مرتفعًا بنسبة 1.88% عن اليوم السابق، وهو أعلى مستوى منذ أواخر العام 2020، حيث يتدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل غرق أسواق الأسهم عالميًا في المنطقة الحمراء.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب لأعلى مستوى.. 1942 دولارا للأوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.