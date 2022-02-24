علامات خطيرة يظهرها الجسم لا يمكن تجاهلها

محمد بن مسعود - الدمام - قد يظهر على أجسادنا بعض العلامات والمؤشرات التي تدلنا على خلل أو مشكلة ما في أجسادنا أو مشكلات صحية نعاني منها دون الانتباه إليها، لذلك لا يجب تجاهل أي عرض.

بعض تلك الأعراض :

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

1- نسيان أسماء الأشخاص بشكل متكرر :

يشير الاستمرار في نسيان أسماء الأشخاص إلى قصور في الغدة الدرقية،ويجب علينا إجراء فحوصات للدم للتأكد من مستويات هرمون الغدة الدرقية ووصف الأدوية المناسبة.

2- التعرق المفرط :

التعرق أثناء تمرين شاق أو في العمل المكتبي المرهق يعتبر رعرق طبيعي ، لكن التعرق في المواقف التي لا تستدعي ذلك أو ظهر فجأة وبكثافة، فهذا دليل على الإصابة بفرط التعرق البؤري الأساسي، وهو اضطراب وراثي يسبب التعرق المفرط في قدميك ويديك ووجهك وتحت الإبط، ويمكن علاج ذلك بالأدوية.

3- شحوب البشرة :

وهو علامة على انخفاض تدفق الدم في جميع أنحاء جسمك.

وإذا صاحب الضعف أو الإرهاق غير المبررين شحوب البشرة، فربما يعني ذلك الإصابة بفقر الدم، أي أن الدم يواجه مشكلة في حمل الأكسجين الكافي إلى جسمك.

4- كثرة الحاجة للتبول :

معدل التبول الطبيعي عند الإنسان من ست إلى سبع مرات خلال 24 ساعة عند ازدياد معدل التبول دون سبب، يكون علامة على مشاكل في المثانة أو الكلى.

5- سعال لا يتوقف:

استمرار السعال لعدة أسابيع، أمر يدعو للقلق فقد يكون من أعراض مرض خطير، مثل سرطان الرئة أو التهاب الرئة أو السعال الديكي.

ذلك في حال لم تكن من المدخنين الذي يمكن علاج السعال لديهم بالإقلاع عن التدخين

6- العطش طوال الوقت :

العطش هو أول وأهم علامة للجفاف الذي يؤدي إلى الصداع والدوخة وأعراض أخطر لذلك يجب علاجه بشكل فوري.

العطش المستمر مرتبط بتغيرات في النظام الغذائي، أو تغير الطقس أو تناول المزيد من الأطعمة المالحة أكثر من المعتاد، يمكن أن يجعلك أكثر عطشا.