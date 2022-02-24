أول دولة خليجية تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا لهذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن المتحدث باسم شركة “فلاي دبي”، تعليق الرحلات بين دبي وأوكرانيا مؤقتا حتى 8 مارس المقبل.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إنه سيتم التواصل مع المسافرين بخصوص خيارات إعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

وتابع بوتين: “مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت”.