تدشين أول محطة لتحويل النفايات إلى الوقود البديل في المملكة

بشراكة مع القطاع الخاص و دعم من أمانة مدينة الرياض ، دشن كل من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان ) و الشركة السعودية لإعادة التدوير "سرك" منشأة فرز النفايات البلدية الصلبة و إنتاج الوقود البديل ( RDF ) وذلك في مدينة الرياض يوم 24 فبراير 2022.

و قد افتتح المنشأة الدكتور/ عبدالله السباعي رئيس المركز الوطني لإدارة النفايات (موان ) بحضور المهندس/ زياد الشيحة الرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك". ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة ضمن الشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بشركة الحلول الخضراء لفرز النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل (RDF) ، كما يعتبر سابقة نوعية في المملكة لإنتاج الوقود البديل لتزويد قطاع منظومة الصناعة، و خاصة قطاع صناعة الإسمنت "الأخضر".

و قالت شركة "سرك" إن هذه الوحدة ستنتج أكثر من 40 الف طن سنوياً من الوقود البديل المستعاد من النفايات البلدية، بالإضافة الى استعادة مايزيد عن 7500طن سنوياً من النفايات القابلة للتدوير، مما سيوفر سنوياً ما يزيد عن 100 ألف برميل من الزيت الثقيل، كخطوة أولى نحو المساهمة في تحقيق الوفر من الوقود المكافئ بما يقارب الـ 24مليون برميل سنويا على مستوى المملكة، باحتساب إجمالي الطاقة الحرارية لكامل النفايات البلدية الصلبة. هذا وتبلغ مساحة المشروع 4500م مربع ويقع في الساحة المخصصة لمشاريع استعادة وتدوير النفايات في الرياض التابعة لأمانة مدينة الرياض، كما أنه يستوفي جميع الاشتراطات اللازمة والتراخيص النظامية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، و اشتراطات الإلتزام البيئي الصادرة من المركز الوطني للالتزام البيئي،

و يساهم المشروع في تحقيق هدف التحول عن المرادم للنفايات البلدية الصلبة بنسبة70% ؜ في مدينة الرياض بحلول عام 26/2025م، و الاستبعاد عن المرادم بنسبة 94% على مستوى المملكة بحلول عام 2035 مما يخفض الانبعاثات الضارة بما يعادل 38 مليون طن سنوياً على مستوى المملكة و ضمن إطار تحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" التي تعنى بحماية البيئة و تعزيز الاستدامة البيئية. من جهة أخرى، سيساهم تدشين هذا المشروع و المشاريع المماثلة في خلق فرص وظيفية في مجال إدارة النفايات و إعادة التدوير.